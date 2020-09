Luis Suarez : « La Juve ? C’est une possibilité »

Luis Suarez, l’attaquant indésirable du Barça, se trouvait jeudi à Pérouse. Il s’y est rendu afin de passer son examen de langue, en vue de l’obtention de la citoyenneté italienne. Ce diplôme devrait ensuite faciliter son transfert à la Juventus, car il ne sera plus considéré comme un extra-communautaire. Après avoir passé ses tests, si l’on en croit ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, l’Uruguayen aurait échangé brièvement avec un étudiant qui l’a questionné sur son avenir. Ce dernier lui a demandé s’il allait signer avec la Vieille Dame. Ce à quoi l’attaquant blaugrana a répondu : « c’est un possibilité ».

Suarez à la Juventus, il y a comme un hic

Suarez confirme donc qu’un engagement en faveur des champions d’Italie est une éventualité. Pourtant, les derniers échos émanant de l’autre côté des Alpes ne plaident pas vraiment en faveur d’un transfert. Il y a d’abord la rumeur selon laquelle Edin Dzeko est tout proche de signer avec les Bianconeri. Et il y a aussi l’information qui laisse croire que Suarez ne veut toujours pas quitter sa formation catalane les poches vides. D’après la presse ibérique, il exigerait de son employeur une somme de 14M€, et qui équivaudrait à sa dernière année de salaire du côté du Nou Camp. C’est la faveur dont ont bénéficié Xavi et Andres Iniesta par le passé et « El Pistolero » estime qu’il y a droit également, même s’il est en passe de rejoindre un autre grand d’Europe.

Luis Suarez à Pérouse pour son examen d'italien :