Lucas Digne a demandé à quitter Everton, annonce Benitez

Digne, 28 ans, n'a plus évolué pour Everton depuis le derby de la Mersey, perdu début décembre contre les Reds en Premier League. Le club est 15e du championnat et l'entraîneur ne compte plus sur son latéral international français, remplaçant le week-end dernier contre Brighton. "Je pense que c'est très clair", a dit Benitez vendredi en conférence de presse: "Que dire à un joueur qui ne veut plus être là. C'est très simple. J'ai eu deux conversations avec lui. Il m'a dit ce qu'il pensait".

L'entraîneur espagnol estime que le joueur a placé son intérêt au dessus de celui du club. "Il faut considérer ce qu'on veut faire dans l'avenir: essayer de s'améliorer ou juste de gérer les egos (des joueurs)", s'est aussi ouvertement interrogé Benitez, en évoquant le cas Digne, qui selon lui est plus intéressé par "ses statistiques personnelles" que par le classement du club. Un intérêt pour Digne de la part de Newcastle, Chelsea ou l'Inter Milan a récemment été évoqué dans la presse anglaise.