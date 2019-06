Lopes, un problème de taille pour l'OL ?

Le président de l'Olympique Lyonnais sait bien que, chaque année, son club doit laisser partir quelques joueurs, de préférence ceux qui sont susceptibles de rapporter le plus de liquidités. On se souvient ainsi que, l'été dernier, après avoir déjà très bien vendu Alexandre Lacazette (Arsenal) ou Corentin Tolisso (Bayern Munich) un an plus tôt, le patron des Gones était parvenu à opérer de jolies plus-values sur Mariano Diaz (Real Madrid), Mouctar Diakhaby (FC Valence), Jean-Philippe Mateta (Mayence), Myziane Maolida (OGC Nice) ou Willem Geubbels (AS Monaco).

Cette fois-ci, ce sont Tanguy Ndombélé, Nabil Fekir et Ferland Mendy qui devraient rapporter très gros à la formation rhodanienne, le départ de ces trois hommes se chiffrant pour chacun à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les décideurs de l'OL ont donc eu le temps de tout anticiper et de bien préparer la relève. Mais un nuage sombre est apparu dans le ciel du mercato lyonnais depuis quelques temps désormais. Anthony Lopes, celui qui aura peut-être été le joueur le plus constant de l'exercice écoulé à l'échelle de l'OL, sous contrat jusqu'au 30 juin 2020, semble désormais poser problème en interne, rapporte L'Equipe. En effet, les discussions pour une éventuelle prolongation auraient débuté, et tout ne se passerait pas du tout comme escompté.

Le plus gros salaire du vestiaire ?

Les représentants de l'international portugais, bien conscients que leur client a sans doute été le meilleur gardien de but du championnat de France au cours des derniers mois, réclameraient une hausse significative de ses émoluments. Le champion d'Europe 2016 souhaiterait ainsi hériter du meilleur salaire de l'effectif professionnel, à savoir 400.000 € mensuels brut, soit plus que Memphis Depay, qui émargerait à 360.000 €. C'est trop, beaucoup trop pour Jean-Michel Aulas et ses collaborateurs, car si le portier obtenait satisfaction, les requêtes de ses coéquipiers pour être augmentés à leur tour afflueraient sans doute en retour, amenant le club à faire exploser sa masse salariale à moyen terme.

Or, il y a urgence pour l'OL, car si Anthony Lopes ne prolonge pas rapidement, la menace de le voir partir libre dans un an se ferait plus conséquente. Dès lors, Juninho Pernambucano va devoir traiter ce dossier en priorité, afin que le club sache rapidement à quoi s'en tenir, entre une prolongation effective ou une vente à programmer au plus vite, et surtout un remplaçant de qualité à dénicher.