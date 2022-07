L'OM est bien sur le coup pour recruter Alexis Sanchez. Évoquée il y a près d'un mois, cette rumeur a été confirmée par La Provence ce jeudi, au lendemain du match nul du club phocéen face au Betis Séville (1-1). Ainsi, le président Pablo Longoria serait dans des discussions avancées avec l'entourage de l'attaquant évoluant à l'Inter Milan depuis 2019. Le Chilien âgé de 33 ans est sous contrat avec le club italien jusqu'en 2023 et visiblement une éventuelle arrivée du double vainqueur de la Copa America (2015, 2016) ne se fera qu'à condition que le bail ne soit résilié, précise La Provence.

Dieng vers la sortie pour faciliter une arrivée de Sanchez ?



Étant donné le secteur riche de l'OM sur le plan offensif avec les présences de Payet, Milik, Bakambu, Luis Suarez, et Dieng, il est attendu que le club phocéen dégraisse son effectif dans ce secteur de jeu afin de faire une place à l'ancien élément de Manchester United et du FC Barcelone. Igor Tudor, justement, a tenu quelques propos pouvant ouvrir la porte à un possible départ de Dieng, au sortir du nul face au Betis Séville.

Resté sur le banc lors de la défaite contre Middlesbrough (2-0) puis face au club andalou alors qu'il était apte à jouer, le jeune attaquant de 22 ans a été rétrogradé dans la hiérarchie. "En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri (Payet, ndlr) est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football", a justifié le technicien croate.



Sélectionné à 146 reprises sous le maillot du Chili (pour 48 buts), Alexis Sanchez, lui, doit se contenter d'un rôle de remplaçant à l'Inter Milan. Jamais vraiment au niveau depuis son départ du FC Barcelone en 2014, il pourrait découvrir un quatrième championnat européen après la Liga, la Premier League et la Serie A si il venait à rejoindre l'Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.