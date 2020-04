L'OL et l'OM ont repéré une pépite ghanéenne

Auteur d'une saison de haute volée sous les couleurs du FC Nordsjaelland, Mohammed Kudus ne devrait pas s'éterniser au Danemark. Si l'on en croit Ghanaweb, le milieu de terrain international ghanéen a déjà attiré l'attention de plusieurs clubs de championnats plus huppés. Elément polyvalent, capable de jouer dans l'entrejeu comme en pointe, le joueur de 20 ans (9 buts et 1 passe décisive en Tippeligaen cette saison) aurait déjà été repéré par Tottenham, Everton, l'Inter Milan, mais aussi l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. En Bundesliga, souvent considérée comme l'étape suivante la plus naturelle pour les joueurs issus des championnats scandinaves, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig auraient également coché le nom de Mohammed Kudus sur leurs tablettes. Sous contrat avec Nordsjaelland jusqu'en décembre 2021, l'intéressé ne devrait pas manquer de propositions au prochain mercato.