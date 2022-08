Un retour express pour Alexis Beka Beka. Le milieu défensif français vient renforcer l'effectif à disposition de Lucien Favre, un an seulement après son départ de Caen vers la Russie et le Lokomotiv Moscou. L'international espoir âgé de 21 ans a disputé 28 rencontres, dont 6 de Ligue Europa avec son précédent club et apportera un profil différent au club azuréen dans l'entrejeu. Dépeint comme un "milieu de terrain talentueux au volume de jeu important" par le communiqué de Nice, le natif de Paris est également considéré comme un "jeune joueur pétri de qualités et doté d’une belle marge de progression".

Nice va accélérer sur le mercato

🤝 Bienvenue chez toi Alexis Beka Beka 🔴⚫️#OGCNice

— OGC Nice (@ogcnice) August 1, 2022





Cette opération demeure pour le moment incertaine dans différents domaines car la durée du contrat n'a pas été précisée au même titre que le montant déboursé par les Aiglons. Toutefois RMC Sport, se basant sur des sources proches du dossier, évoque un contrat de 5 ans ainsi qu'un prix de 12 millions euros. Formé au Stade Malherbe de Caen, Beka Beka ne devrait pas être la dernière recrue de Nice durant ce mercato estival. En effet, Nice-Matin a évoqué la piste menant à Alex Telles, le latéral de Manchester United, tandis que le défenseur central Italien Mattia Viti (Empoli) devrait s'engager prochainement. Par ailleurs, un dénouement est attendu concernant Kasper Schmeichel. Le gardien de Leicester viendrait concurrencer Marcin Bulka dans les buts. Nice reprendra le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Toulouse, dimanche (13 heures).