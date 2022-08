L'OGC Nice réalise le gros coup Kasper Schmeichel

Un nouveau gros coup pour l'OGC Nice. Après avoir officialisé l'arrivée d'Aaron Ramsey, mardi, et également celles d'Alexis Beka Beka et Mattia Viti, c'est l’expérimenté Kasper Schmeichel qui débarque. L'international danois (84 sélections) arrive de Leicester après 11 ans passés chez les Foxes. Si la durée du contrat n'a pas été précisée par le club azuréen, le fils de l'illustre Peter Schmeichel (légende de Manchester United) se serait engagé jusqu’en 2025 alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2023 avec Leicester.

"Après près de 500 matchs et plus d’une décennie à Leicester, Kasper Schmeichel, demi-finaliste du dernier Euro, a été séduit par le projet rouge et noir. L’OGC Nice se félicite de sa venue. Le club compte sur ses qualités et sa personnalité pour l’aider à atteindre ses objectifs", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel des Aiglons. Vainqueur de la Premier League en 2016 en réalisant un exploit historique sous la direction de Claudio Ranieri, Schmeichel tentera d'amener son expérience au poste de gardien à Nice. En effet, jusqu'alors, Lucien Favre ne disposait que des jeunes Marcin Bulka (22 ans) et Teddy Boulhendi (21 ans). Mais voilà donc une pointure du poste qui devrait pousser vers le haut le 5ème du dernier exercice de Ligue 1.