Liverpool: Origi vers une prolongation ? 

Divock Origi (24 ans) pourrait étendre son bail avec Liverpool dans les prochains jours. L'attaquant des Reds, sous contrat avec le club anglais jusqu'en juin 2020, n'écarterait pas la possibilité de prolonger avec les champions d'Europe. L'ex-Lillois, qui s'est révélé très précieux dans le dernier carré de la Ligue des champions en inscrivant 3 buts, s'est confié en conférence de presse sur son avenir, à l'occasion du rassemblement de la sélection Belge.

"Liverpool a fait le premier pas. Cela montre leur reconnaissance. Maintenant c'est à moi et mon entourage de parler en interne avec le club (...) C'est surtout mon agent qui s'occupe de ça. On attend la fin de la saison pour discuter. L'important, c'est de ne pas se poser trop de questions, pour l'instant je me focalise sur les deux matchs avec l'équipe nationale", a déclaré Origi devant les médias.