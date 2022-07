Les négociateurs de Liverpool sont à l'ouvrage en ce début de mercato estival. Après avoir bouclé le départ de Sadio Mané vers le Bayern Munich alors que le Sénégalais n'avait plus qu'un an de contrat, c'est le dossier Mohamed Salah qui a finalement été solutionné. Après des discussions longues de plusieurs mois, les deux parties ont abouti à un accord, synonyme de prolongation et de salaire revalorisé pour l’Égyptien. Mais voilà qu'un autre cas se présente. Il concerne cette fois Roberto Firmino.



Arrivé à Liverpool à l'été 2015, l'international brésilien a peu à peu perdu sa place de titulaire cette saison, du fait de quelques pépins physiques, mais aussi de l'éclosion de Diogo Jota. De quoi lui donner quelques envies d'ailleurs. En fin de contrat dans un an, Firmino veut surtout récupérer rapidement du temps de jeu afin d'assurer sa place dans la liste du Brésil, pour la Coupe du monde 2022. Dans une sélection où la concurrence est rude à l'avant, le trentenaire se doit de se montrer davantage en club s'il veut être titulaire.

La Juve peut aligner 23 M€

Et d'après le Mirror, il pourrait trouver une porte de sortie du côté de la Juventus Turin. Le club transalpin serait ainsi prêt à débourser vingt-trois millions d'euros pour s'offrir ses services. Comme pour Sadio Mané, Liverpool pourrait vendre son joueur et en retirer un petit pécule, tout en lui permettant d'aller retrouver du temps de jeu ailleurs. Une forme de remerciement pour services rendus.