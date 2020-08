Lionel Messi partira même si Bartomeu démissionnait

Les mauvaises nouvelles se succèdent pour les supporters du Barça. À en croire ce que rapporte Onda Cero, l’avenir de Lionel Messi n’est pas conditionné à la décision de Josep Maria Bartomeu de rester ou pas à la tête du club catalan. Même si ce dernier venait à démissionner dans les prochains jours, l’Argentin restera inflexible par rapport au choix qu’il a fait de changer d’air et abandonner sa maison blaugrana. Ceux qui avaient parié sur la thèse d’un chantage de la part du sextuple Ballon d’Or vont devoir revoir leurs analyses.

Messi ne reviendra pas sur sa décision

La lassitude de Messi est donc plus vaste et n’est pas uniquement due à la manière dont est géré le Barça aujourd’hui. Après 16 ans de bons et loyaux services, il estimerait que le temps est venu de changer d’air, surtout que les résultats collectifs sont en net déclin depuis plusieurs saisons. A 33 ans, il se voit achever son parcours footballistique ailleurs et si possible en étant au sommet. Et il n’y aurait aucune chance pour qu’il réétudie sa position. Au grand dam de tous ceux qui le voyaient effectuer toute sa carrière du côté du Camp Nou.