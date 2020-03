Lionel Messi espère Neymar à tout prix

Lionel Messi aurait soumis sa condition pour signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, sachant que son bail actuel expire en 2021. Et elle ne sera pas facile à accomplir. D’après El Confidencial, l’attaquant argentin aurait exigé à ses responsables catalans le retour au du club de son ex-coéquipier et ami, Neymar. S’ils n’accèdent pas à sa requête il serait prêt à aller voir ailleurs. Et ce même si le Barça lui assure une énième augmentation de salaire.

Messi peut partir dès cet été

Messi veut donc que la MSN soit reconstituée de nouveau, et elle veut que ça soit de l’été prochain. Faute de quoi, il tentera sa chance dans un autre club. Une menace qu’il n’a jusque-là jamais vraiment osé brandir. Cela en dit certainement long sur la dégradation de sa relation avec les décideurs catalans. Pour rappel, La Pulga est libre de quitter les champions d’Espagne à l’issue de l’exercice en cours s’il le souhaite. Une clause incluse dans son dernier contrat lui permettant de partir après la campagne en cours et sans aucune compensation.