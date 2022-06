Lille - Létang : "On n’a aucun contact avec le PSG" pour Sanches

Une mise au point claire. Ce jeudi, quelques heures après les informations autour d'une présence de Renato Sanches à Paris afin d'y négocier son contrat éventuel avec le PSG, c'est Olivier Létang qui a pris la parole. En marge de la présentation du nouveau coach des Dogues - Paulo Fonseca, qui s'est engagé pour 2 saisons mercredi soir en succédant à Jocelyn Gourvennec - Létang a mis une petite pression sur Paris dans le dossier du milieu de terrain international portugais, qui reste sous contrat avec Lille jusqu'en 2023, et serait désireux de s'engager en faveur du club de la capitale cet été.

"Aucune offre" du PSG, mais plusieurs d'un "très beau club européen" pour Sanches

"Il y a des joueurs qui peuvent partir et il y a des joueurs qui ne pourront pas partir. Sans les citer aujourd’hui, on veut garder une équipe compétitive. Renato fait partie des garçons à qui il reste un an de contrat. Renato aurait pu ou dû partir au FC Barcelone l’été dernier, avant qu’il ne se blesse au ménisque. Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG. On a vu beaucoup de rumeurs sur des offres, mais on n’a reçu aucune offre du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen, qui lui nous a déjà fait des offres. Voilà la situation concernant Renato", a ainsi affirmé Létang, dans des propos relatés par Foot Mercato.





Si le nom de ce "très beau club européen" n'a pas été cité par Létang, il devrait s'agir de l'AC Milan, qui courtise Sanches depuis de longues semaines. Mardi soir, Le Parisien indiquait que le champion d'Italie avait proposé 15 millions d'euros à Lille pour le milieu de terrain offensif des Dogues il y a plusieurs semaines. Une offre qui aurait été refusée, étant donné que, selon cette même source, le LOSC n'aurait pas l'intention de vendre son élément à moins de 30 millions d'euros. Le PSG sait donc ce qu'il lui reste à faire...