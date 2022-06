Ligue 1 : Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur du LOSC

Valorisé à travers son football offensif et sa capacité à faire progresser les jeunes éléments, Fonseca est l'entraîneur idéal "pour la poursuite et la redynamisation du projet lillois", explique le communiqué officiel de Lille. Vainqueur de trois doublés Coupe-Championnat d’Ukraine en trois saisons avec le Chakhtar Donetsk (2017, 2018, 2019) celui qui a quitté le banc de l'AS Rome il y a un an ne sera pas seul car il débarque avec Tiago Leal (entraîneur adjoint), Paulo Mourão (entraîneur adjoint en charge de la préparation physique) et António Ferreira (entraîneur adjoint en charge des gardiens).

🔴 Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur.

Bienvenue à la maison, coach ⚜



— LOSC (@losclive) June 29, 2022





"Devenir le nouvel entraîneur du LOSC est une fierté et un grand honneur pour moi. J’ai conscience que d’avoir été choisi pour intégrer ce grand club français, à l’histoire riche et au palmarès impressionnant, me confère aussi une grande responsabilité. Je suis ainsi heureux d’entamer cette aventure avec le LOSC et impatient de me mettre au travail avec le staff et les joueurs", s'est félicité Fonseca.



Olivier Létang, le président des Dogues, n'a pas masqué sa joie après cette décision. "Paulo est placé à la tête de l’équipe professionnelle, au cœur de notre projet sportif, et nous sommes convaincus qu’il présente le profil et toutes les qualités pour mener notre groupe vers des performances à la hauteur des objectifs et enjeux du LOSC. Il présente aussi des valeurs qui nous sont chères, une culture forte du travail et de la gagne. Celles-ci doivent nous permettre de retrouver une dynamique positive et des résultats en championnat, avec le même succès on l’espère que celui que Paulo a rencontré dans tous les clubs qu’il a entraîné", a-t-il indiqué.