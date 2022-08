Ligue 1 : Fin de mercato agitée pour l'OL

60 M EUR pour Paqueta

Les négociations avec le club anglais de West Ham sont en phase active autour d'une offre de 60 millions d'euros environ et traditionnellement, l'OL cède toujours ses meilleurs joueurs quand le prix est supérieur à celui du marché. C'était déjà le cas pour Bruno Guimaraes, cédé à Newcastle en janvier pour 42 M EUR, pour 30 M EUR de valeur marchande. Et Paquetá, qui ne devrait pas jouer dimanche à Reims, est valorisé à hauteur de 35 M EUR par le site de référence Transfermarkt. Son départ, anticipé dès la fin de saison dernière, ne sera pas compensé. Car Lyon peut compter notamment sur Romain Faivre, acquis pour 13 M EUR à Brest en janvier dernier, ou Jeff Reine-Adelaïde, arrivé pour 25 M EUR d'Angers en 2019 et qui revient bien après de graves blessures.

Pour rebondir après une saison ratée (8e) et une non qualification en coupe d'Europe, l'OL doit réduire son effectif, devenu trop important pour un match par semaine. "Il faut dégraisser et faire la place aux jeunes de l'Académie pour revenir à l'ADN du club, la promotion des jeunes, et réduire la masse salariale", a souligné Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement de Lyon, il y a quelques jours sur OL Play, la web TV du club. En défense, l'Allemand Jérôme Boateng (33 ans), champion du monde en 2014, dont le salaire est très important mais pour lequel il n'y a pas d'offre après une saison décevante, et Damien Da Silva (33 ans), sont de trop. Au milieu, Houssem Aouar (24 ans), en fin de contrat en 2023, lui aussi très bien payé et qui a perdu beaucoup de crédit, cherche à partir depuis deux ans. Ce ne sera pas au Real Madrid, au FC Barcelone ou Manchester City, qu'il rêvait de rejoindre quand il avait brillé au Final 8 de la Ligue des Champions en août 2020.

Un défenseur à recruter

En attaque, Moussa Dembélé, en fin de contrat en 2023, acquis en 2018 pour 22 M EUR au Celtic Glasgow, a repoussé deux offres de prolongation. Malgré ses dix-sept buts en 2021-2022, il est désormais barré par Alexandre Lacazette et semble désormais vouloir partir libre dans un an. Le Zimbabwéen Tino Kadewere, acquis pour 14 M EUR il y a deux ans et demi au Havre (L2), ne s'est pas imposé et espère aussi un départ. En compensation, seul un défenseur serait recruté, vraisemblablement pour doubler le poste d'arrière droit occupé par le seul Malo Gusto, promu titulaire après le départ de Léo Dubois pour Galatasaray pour 2,5 M EUR. "Il y a eu peu de mouvements cet été mais on peut envisager que le marché d'hiver soit le mercato réel en raison du Mondial en novembre-décembre après seulement quinze matches de Ligue 1", estime Bruno Cheyrou.

Même s'il peut paraître insuffisant, le mercato de l'OL a en réalité été très actif et coûteux. Le club a consenti de gros efforts pour faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, en fin de contrat à Arsenal et au Bayern Munich. À cela s'ajoute la prolongation du prêt du Brésilien Tetê (Shakhtar Donetsk, 1ère div. ukrainienne) qui perçoit lui aussi un gros salaire, ainsi que les recrutements du prometteur milieu Johan Lepenant (19 ans, Caen, L2) et de l'arrière gauche international argentin Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) pour un total de 9 millions d'euros de transfert. Sans compter la prolongation de l'espoir Rayan Cherki jusqu'en 2024.