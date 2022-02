La clause libératoire d'Erling Haaland figurant dans le contrat que le lie actuellement au Borussia Dortmund a réveillé les appétits. Pour 75 M€, les clubs intéressés pourront entrer en concurrence et ainsi tenter d'attirer le prodige norvégien. Si Manchester City, Manchester United, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid sont cités, le FC Barcelone est également un candidat potentiel. Pour autant, ses chances semblent désormais quasi nulles.



Dans un entretien diffusé sur Telemadrid ce vendredi, Javier Tebas a évoqué le dossier et les chances du Barça de s'offrir Erling Haaland. Le patron de la Liga est clair, le club blaugrana ne pourra pas recruter l'avant-centre, en raison du plafond salarial mis en place dans le championnat espagnol. "Aujourd'hui, la situation étant ce qu'elle est, ils ne peuvent pas avoir Haaland."

Plafond atteint

Le truculent dirigeant rappelle que Barcelone a atteint la limite du fameux plafond salarial et que pour pouvoir recruter, il lui faudra à nouveau vendre en priorité. "Ils ont encore des mois pour y travailler", précise-t-il. En attendant, Erling Haaland aura peut-être pris une autre direction.