Lens - Fofana : "Tant que je serai ici, je ferai ce que j'ai à faire"

Seko Fofana portera-t-il toujours le maillot du RC Lens le 1er septembre prochain ? Dans cette période de mercato estival, le capitaine du club nordiste est annoncé un peu partout. Son nom a notamment circulé du côté du PSG ou de l'OM mais lui l'a assuré ce vendredi en conférence de presse, il est "très tranquille". A deux jours de la réception de Brest à Bollaert (dimanche, 15 heures), il a notamment été sondé sur le thème de son futur en conférence de presse. Expliquant qu'il n'était pas le "seul" à décider de la situation, le milieu de terrain âgé de 27 ans a affiché une grande sérénité.

"Je prends énormément de plaisir"

"Tant que je serai ici, je ferai ce que j’ai à faire. Je prends énormément de plaisir. Peut-être que vous avez aussi envie de me voir ailleurs mais aujourd’hui, ça se passe très bien. Il y a eu les recrues, on a une équipe très complète cette saison donc je ne vois pas pourquoi je devrais penser uniquement à partir ou me prendre la tête", a-t-il confié, dans des propos retranscrits par La Voix du Nord. Le club nordiste a perdu certains éléments importants durant la pré-saison, notamment Jonathan Clauss (transféré à l'OM) mais aussi Cheick Doucouré (à Crystal Palace).



Très complice sur le terrain avec ce dernier, Fofana apprend, doucement, à composer sans lui. Désormais, il évolue aux côtés de Salis Abdul Samed ou Patrick Berg sans que ce ne soit trop problématique. "Ça se passe très bien. On a eu le temps de se préparer, on a eu un stage, on a beaucoup échangé sur le terrain et en dehors", a-t-il souligné, mettant en exergue le travail effectué par Franck Haise afin de "créer des automatismes" entre les différents éléments de l'entrejeu. 7ème lors des deux dernières saisons de Ligue 1, Lens a brillé lors des matchs amicaux cet été, avec un bilan de 4 victoires et 2 nuls en 6 rencontres mais surtout 1 seul but encaissé en ayant notamment affronté l'Inter Milan (1-0) et West Ham (0-0).