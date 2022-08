Le mercato estival ferme jeudi prochain et les supporters lensois vont encore trembler à l’idée de perdre leur joueur vedette Seko Fofana. Faisant partie des meilleurs joueurs de ce championnat, le Franco-Ivoirien est toujours susceptible de partir. L’OM, qui cherche un joueur créatif pour boucler son marché, pense à lui comme ultime recrue.

Les courtisans de Fofana sont fixés

Du côté de Lens, on reste serein. La direction demeure optimiste sur le fait de pouvoir conserver son joueur. Elle n’a pas l’obligation de vendre, car le club est en bonne santé sur le plan financier. Néanmoins, on ne ferme pas totalement la porte à un transfert.



Si une formation se présente avec une offre de 30 millions d'euros, les Sang et Or seront d’accord pour se séparer de leur star. L’information émane de Mohamed Toubache-Ter. Il serait compliqué de dire non à une telle proposition, et l’intéressé pourra, lui aussi, franchir un nouveau palier dans sa carrière. Mais on n’en est pas encore là. Fofana est toujours Lensois pour l’instant.