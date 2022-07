Lens : Clauss désire rejoindre l'OM

Pour Jonathan Clauss, le choix semble clair. En fin de contrat en juin 2023 avec le RC Lens, le polyvalent élément est courtisé par l'OM et serait visiblement "plutôt emballé" à l'idée d'évoluer sur la pelouse de l'Orange Vélodrome cette saison, selon des informations de L'Equipe, notamment avec la perspective d'y disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs du club phocéen. Celui qui avait avoué avoir eu un "contact" avec l'Atlético de Madrid devra toutefois s'armer de patience concernant son avenir.

L'OM convaincu par le profil de Clauss, Lens espère 10 millions d'euros

Le quotidien sportif explique en effet qu'une première offre formulée par le club phocéen (5 millions + 1 million de bonus) a été immédiatement rejetée par les dirigeants du club nordiste, vendredi dernier. Si l'OM n'a pas l'intention de payer trop cher un élément à qui il reste un an de contrat, le président Pablo Longoria et le nouvel entraîneur Igor Tudor seraient séduits par le profil de Clauss, que le technicien imaginerait très bien dans un schéma en 3-4-3 ou 3-4-1-2.



Pour le moment, aucune offre autre que celle de l'OM ne serait arrivée sur la table de Lens, mais Marseille n'aurait pas dans l'idée de lâcher l'affaire, et pourrait logiquement proposer une nouvelle offre à Lens. De son côté, le club nordiste espérerait récupérer au moins 10 millions d'euros pour la possible vente de Clauss. En outre, les grandes lignes du contrat éventuel du joueur auraient déjà été évoquées par les représentants du natif de Strasbourg et les dirigeants de l'OM.