Le Real va passer à l'action pour Pogba

Les négociateurs du Real Madrid n’ont guère le temps de souffler. Pourtant, le travail accompli jusque-là frôle la perfection. Hazard, Jovic et Mendy après Militao et Rodrygo enrôlés de longue date, c’est une entame flamboyante ! Ce n’est pourtant pas fini. Loin de là même puisqu’il manque une pièce maîtresse du puzzle que souhaite mettre en place Zinedine Zidane : Paul Pogba.

"Je pense à ça : Avoir un nouveau challenge ailleurs", a clamé haut et fort le milieu de terrain français depuis l’Asie et une tournée promotionnelle qui vient de prendre fin. La stratégie des Madrilènes est connue et ce premier pas n’a rien d’anodin. Maintenant que le joueur lui-même a officiellement pris position, c’est à eux de jouer. Ils vont devoir se retrousser les manches car les Red Devils les attendent de pied ferme avec un montant proche des 150 millions d’euros en tête. Et pas question de proposer Gareth Bale dans le deal. Tout du moins pas au départ…

"Pogba est compatible avec n’importe quel joueur du monde" Casemiro

La mission est d’autant plus périlleuse que le Real Madrid souhaite que ce transfert soit bouclé avant le 1er juillet, date de la reprise de l’entraînement de Manchester United. Laisser une semaine de plus à Pogba et le faire débuter à Madrid le 8 juillet, voilà le plan de bataille. "Pogba est compatible avec n’importe quel joueur du monde", a d’ailleurs plaidé Casemiro, dans une phrase qui veut dire beaucoup. Zidane le pense aussi et il martèle à son président que son nouveau projet nécessite un nouveau plan tactique et donc que la tournée de pré-saison sera primordiale. Il aimerait avoir tous ses renforts d’entrée de jeu pour mieux travailler et ciseler son effectif à la perfection. Une envie légitime pas si simple à mettre en place.

Pogba : "Le bon moment pour relever un nouveau challenge"