Le Real pourrait ne pas recruter (gros) cet été

Le Real Madrid est habitué à frapper fort lors des marchés estivaux en s’attachant les services de grandes stars et avec parfois une centaine de millions déboursés dans cette optique. Ça a encore été le cas il y a un an avec le recrutement du Belge Eden Hazard. Mais, en cette intersaison 2020, la situation risque d’être différente. Ayant été touché financièrement par la crise sanitaire, le prestigieux club espagnol chercherait plus à dégraisser et faire des économies plutôt qu’accumuler les emplettes. Ainsi, c’est un été assez particulier que le club et ses supporters s’apprêtent à vivre.

Le Real doit vendre et très cher

Selon le quotidien Marca, le Real est obligé de vendre à hauteur de 200M€ pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée, à dépendre des facteurs qu’il ne maitrise pas. Il y aurait même urgence et c’est pourquoi il est impératif de trouver des portes de sortie à des joueurs peu utilisés, qui touchent de gros salaires et qui potentiellement peuvent générer des indemnités de transfert importantes. C’est le cas de James Rodriguez et Gareth Bale. Retenu en 2019, ce duo est désormais poussé vers la sortie. Et c’est à leur sort qu’est suspendu le mercato du club royal.