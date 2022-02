Le PSG revient à la charge pour Kanté

Toujours pas satisfait du rendement de son milieu de terrain, la direction du PSG pourrait miser sur un autre élément de qualité lors de la prochaine intersaison. A en croire une information divulguée ce samedi par The Telegraph, le club de la capitale envisage de passer à l’offensive pour le recrutement de N’Golo Kanté. Il l’avait déjà fait il y a de cela quelques années et il pense retenter sa chance, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci.

Kanté et le PSG, un mariage inévitable ?



Le staff et la direction parisiens apprécient beaucoup Kanté. Ils aiment son profil, sa combativité et aussi sa constance au plus haut niveau. L’ancien caennais avait été l’un des principaux artisans du triomphe de Chelsea en Ligue des Champions et cela tombe bien car c’est l’objectif déclaré du club français. Pour Kanté, la perspective de rentrer en France pourrait aussi être intéressante. Natif de la capitale, il se verrait offrir la possibilité d’évoluer pour le club de sa ville et à un moment important de sa carrière (à 30 ans).