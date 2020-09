Lionel Messi aurait-il pu signer au PSG cet été ? La réponse de Leonardo a de quoi faire saliver les supporters du PSG. Le directeur sportif parisien, invité du Canal Football Club ce dimanche, affirme que la perspective de recruter le meilleur joueur du monde a titillé les esprits du côté des décideurs parisiens.



"Penser à ça aujourd'hui, avec la situation financière, c'est compliqué. Mais quand on te dit que Messi va partir... ça nous a titillés. Tu te dis "ça pourrait être possible". Ce sont des joueurs qui sont complètement hors norme. Est-ce qu'on s'est renseigné ? Vous savez quand vous êtes dans le football, tout le monde est assis à la table, tout le monde sait tout, tout le monde parle de tout." Une triplette Messi-Mbappé-Neymar aurait donc pu être possible à Paris... De quoi donner le tournis. Rendez-vous la saison prochaine ?