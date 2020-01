Le FC Barcelone s'offre la pépite brésilienne Matheus Fernandes (officiel)

Matheus Fernandes, un pari pour le long terme



Acuerdo con el @Palmeiras por el traspaso de @_matheusf

Se incorpora en julio de 2020

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020

Comme le Real Madrid avec Reinier Jesus, le FC Barcelone s'attache les services d'un espoir prometteur du football brésilien. Le club catalan a en effet confirmé sur son compte Twitter officiel qu'un accord avait été trouvé avec le club de Palmeiras pour le transfert du jeune milieu brésilien Matheus Fernandes. ". Le montant du transfert sera de 7 millions d’euros, plus 3 millions de bonus. Le joueur signera un contrat de 5 ans, qui prendra donc fin lors de la saison 2024-25. Sa clause libératoire est fixée à 300 millions d’euros », a indiqué le club.Matheus Fernandes, 21 ans, est un milieu de terrain défensif au potentiel certain., dans un secteur en plein renouvellement. "Je n’ai jamais été bon dans les adieux mais parfois ils sont nécessaires, même s’ils sont très difficiles. Je dis au revoir et je remercie Palmeiras. Aujourd’hui est venu le jour où je vais réaliser mon rêve de jouer en Europe. Bientôt de nouveaux défis, objectifs et rêves", a déclaré le Brésilien sur son compte Instagram.