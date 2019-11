Un rêve...

Et deux fantasmes...

Ces dernières semaines, le Bayern Munich n’a pas semblé se presser. Après avoir licencié Niko Kovac, le club bavarois n’a pas agi dans l’urgence pour lui trouver un successeur., qui assure l’intérim depuis ? Peut-être. Mais il a certainement une autre idée derrière la tête. Selon Sport Bild, la direction munichoise souhaiterait préparer un (très) gros coup en vue de l’été prochain. Et envisage déjà plusieurs options.La première mènerait à. Même s’il n’a pas remporté la Ligue des Champions sur cette période, le Bayern a été profondément marqué par le passage du coach espagnol en Bavière, entre 2013 et 2016. Tactiquement et structurellement, le tacticien y a laissé un héritage. Et désormais, le Rekordmeister rêverait de le faire revenir. L’ancien entraîneur du FC Barcelone est contractuellement lié à Manchester City jusqu’en 2021. Mais l’entité allemandeen cours.

En cas d’échec, le club munichois envisagerait deux autres profils : ceux de Thomas Tuchel et Erik Ten Hag. Le premier a déjà été contacté pour succéder à Kovac mais n’a pas donné suite à la proposition, comme il l’a laissé entendre en conférence de presse. L’ancien technicien du Borussia est un vieux fantasme du Bayern et, s’il est lié au PSG jusqu’en 2021, son avenir semble beaucoup plus dépendre des résultats du club de la Capitale en Ligue des Champions que de son contrat. Erik Ten Hag, lui, a été blindé par l’Ajax Amsterdam (contrat jusqu’en 2022) mais il quittera probablement les Pays-Bas à la fin du cycle générationnel. Récemment interrogé sur un éventuel départ pour Munich, il a simplement confirmé qu’il bouclerait la saison en cours avec les Lanciers.

