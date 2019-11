Le Bayern Munich est un solide leader du groupe B de Ligue des champions, crédité de 9 points en trois rencontres disputées, pour 13 buts inscrits, et ne compte que quatre unités de retard sur le Borussia Mönchengladbach, leader du championnat d'Allemagne. Oui mais voilà, ce n'est pas encore assez pour un club de cette dimension, où les exigences sont évidemment colossales. Alors, après avoir vu l'équipe se faire humilier (5-1) samedi sur la pelouse de l'Eintracht Francfort lors de la 10e levée de Bundesliga, quelques jours après un difficile succès à Bochum (pensionnaire de deuxième division) en Coupe d'Allemagne (1-2), Niko Kovac a présenté sa démission.

Les dirigeants munichois n'ont pas tardé à prendre leur décision, et annoncent ce dimanche la fin de leur collaboration avec l'ancien international croate, qui avait débarqué au 1er juillet 2018 pour prendre le relais de Jupp Heynckes. Seulement défaits à deux reprises cette saison toutes compétitions confondues, Corentin Tolisso et les siens connaîtront donc prochainement un nouveau coach. "Je pense que c'est la bonne décision pour le club. Les résultats, ainsi que la manière dont nous avons joué lors du dernier match, m'ont amené à prendre cette décision, précise le partant au travers d'un communiqué officiel. Mon frère Robert et moi-même remercions le Bayern pour ces 18 derniers mois. Durant cette période, notre équipe a remporté le championnat, la Coupe et la Supercoupe. C'était de bons moments. Je souhaite le meilleur au club et à l'équipe".

Un son de cloche confirmé par le président Karl-Heinz Rummenigge, qui souligne que "la performance de notre équipe ces dernières semaines et les résultats, nous ont montré qu’il fallait agir. Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic et moi avons une conversation avec Niko sur cette base dimanche, avec le résultat consensuel selon lequel Niko n'est plus l'entraîneur du Bayern". Dans l'urgence, c'est donc Hans-Dieter Flick qui prend le relais pour assurer l'intérim, au moins pour la réception de l'Olympiakos mercredi prochain en Ligue des champions, puis le choc contre le Borussia Dortmund du samedi suivant, comptant pour la 11e levée du championnat. Mais déjà, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance pour la suite...