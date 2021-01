Le Barça vise deux joueurs de renom pour l’été prochain

Au FC Barcelone, on commence déjà à plancher sur les contours de l’effectif pour la saison à venir. Bien que l’incertitude reste totale concernant l’identité du futur président, la direction est en train d’avancer sur plusieurs dossiers. Comme celui des recrues à enrôler au terme de la saison en cours.

Le Barça veut recruter malin

Les Blaugrana ciblent des joueurs au profil bien particulier. Des éléments d’expérience, qui sont en fin de contrat dans leurs clubs respectifs et qui voudraient s’offrir un challenge au sein d’un ténor européen. Et en tête de leur liste figurent Sergio Aguero et David Alaba, si l’on se fie à ce que rapporte El Mundo Deportivo.

Aguero (32 ans) n’est plus indispensable à Manchester City. Ses blessures à répétition rendent sa prolongation chez les Eastlands improbable. Mais, les dirigeants catalans croient fort en leurs chances de le relancer. De plus, c’est un pur 9 et ils n’ont plus un joueur de ce registre depuis le départ de Luis Suarez l’été dernier. Quant à David Alaba (28 ans), il n’est plus à présenter. Il fait partie des meilleurs défenseurs au monde et sa polyvalence offriraient plus de solutions intéressantes aux Blaugrana.