Le Barça tient le successeur de Jordi Alba

Après presque une décennie passée à miser sur Jordi Alba en tant que latéral gauche, le FC Barcelone s’apprête à apporter du sang neuf à ce poste. Du sang neuf, mais pas jeune puisque les Blaugrana prévoient d’enrôler l’expérimenté arrière de Chelsea, Cézar Azpilicueta. Selon le site britannique Goal, Barcelone est confiant quant à ses chances de recruter l’ancien Marseillais l’été prochain et sans dépenser le moindre sou. Ce dossier tient particulièrement à cœur à Xavi, l’entraineur de l’équipe.

Chelsea n’a pas dit son dernier mot

Chelsea n'a pas abandonné l’idée de retenir Azpi, mais les décideurs londoniens n’auront pas voix au chapitre puisque l’Espagnol sera alors en fin de contrat. Les négociations pour une prolongation sont au point mort depuis le début de ce mois.

En raison de l’âge avancé du joueur (32 ans), les Blues ne comptent pas offrir à Azpilicueta plus qu’un contrat d'un an avec une option pour une année supplémentaire. En revanche, les Blaugrana, eux, font miroiter un bail de longue durée à l’international espagnol. Au point où on est, Chelsea est bien parti pour perdre trois défenseurs centraux au terme de la saison vu que Christensen et Rudiger sont également sur le départ après avoir manqué de s’entendre avec leurs responsables.