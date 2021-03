Le Barça tient déjà sa première recrue estivale

Le FC Barcelone commence déjà à préparer la saison à venir. Selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, les responsables blaugrana viennent de conclure l’arrivée dans leur effectif d’Eric Garcia pour l’été prochain. L’accord verbal était conclu depuis plusieurs semaines, et il vient d’être entériné avec un contrat signé jusqu’en 2026 par le défenseur central espagnol.

Guardiola ne comptait pas sur Eric Garcia

Garcia arrive en provenance de Manchester City, où son engagement prendra fin en juin prochain. Le joueur de 20 ans ne se voyait pas continuer au sein d’une équipe où son temps de jeu était très limité (seulement 8 titularisations cette saison). Pep Guardiola, le coach des Eastlands, avait d’ailleurs reconnu que cela lui « brisait le cœur » de ne pas pouvoir faire jouer plus souvent son compatriote.

A Barcelone, Garcia devrait être aligné plus souvent. En Catalogne, on le considère d’ores et déjà comme le successeur à long terme de Gérard Piqué. Et vu les performances décevantes de Clément Lenglet cette saison ou la fragilité de Samuel Umtiti, on peut imaginer qu’il sera en position de bousculer d’entrée la hiérarchie au sein de la charnière centrale.