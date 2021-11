Le Barça s’attaque à un prodige allemand

La saison 2021/2022 n’est pas encore terminée, mais le FC Barcelone commence déjà à se projeter sur l’exercice suivant. Les responsables catalans auraient ciblé un élément prometteur au poste d’attaquant et que toute l’Europe suit avec attention. Il s’agit du néo-international allemand Karim Adeyemi, qui évolue au RB Salzbourg. Le média Sport1 a fait savoir que le Barça avait offert 40 millions d'euros pour les services de cette pépite, avec l'objectif de le signer à la fin de la saison. L'offre serait supérieure de 5M€ à ce qu’aurait proposé récemment le Borussia Dortmund.

Le Barça est déjà passé à l’offensive

Le Barça a également formulé une offre de contrat de cinq ans aux représentants d'Adeyemi. Là aussi, c’est bien plus que ce que le BVB fait miroiter au stratège du RB Salzbourg. Les agents d'Adeyemi étaient en Espagne au début du mois pour rencontrer les directeurs du Barça.

Adeyemi s’est distingué cette saison en inscrivant 4 buts en seulement 5 matches de Ligue des Champions. En septembre dernier, face au LOSC, il est même devenu le plus jeune joueur allemand à inscrire un doublé en C1, effaçant le record de Thomas Muller. Malgré son âge (19 ans), il compte déjà trois apparitions et un but avec la Mannschaft.