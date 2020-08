Lazio : Immobile prolonge

Immobile pourrait finir sa carrière à la Lazio

Ciro Immobile va continuer à défendre les couleurs de la Lazio de Rome. Après une campagne 2019/2020 très réussie et qui l’a vue remporter haut la main le Soulier d’Or européen, l’attaquant international italien a lié son futur à celui du club biancocelesto. Ce lundi, il a signé un contrat jusqu’en 2025 avec le quatrième du dernier exercice du championnat italien.puisqu'il touchera désormais 4 millions d'euros par an d'après La Gazzetta dello Sport.La prolongation d’Immobile est une excellente nouvelle pour la Lazio et tous ses supporters. Des grands d’Europe commençaient dernièrement à roder autour de cet avant-centre, à l’instar du FC Barcelone. En rempilant, le joueur mise donc sur la stabilité. A la fin de ce nouvel engagement, il aura 35 ans., surtout qu’il a lui-même évoqué cette hypothèse il y a de cela quelques semaines.