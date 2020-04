Lautaro Martinez au Barça ? Suarez dit oui

C’est aujourd’hui un secret de polichinelle ; le Barça fait tout pour attirer dans ses rangs l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Une éventuelle arrivée de l’international albiceleste au Nou Camp suscite beaucoup d’enthousiasme chez les supporters blaugrana. Mais pas seulement. Les joueurs des champions d’Espagne verraient aussi d’un bon œil la venue d’un tel renfort, y compris ceux qui évoluent dans le même secteur. Luis Suarez s’est notamment prononcé en faveur de la signature du Nerazzurro dans une interview à El Mundo Deportivo. « Lautaro a énormément progressé en jouant en Italie, a-t-il confié. C’est un vrai n ° 9 et qui se déplace très bien. Il est important que notre club continue de chercher des joueurs qui veulent nous aider dans notre objectif de tout gagner. »

Suarez prêt à discuter d’une prolongation

Suarez veut toujours le meilleur pour le Barça, et ce même si son avenir à lui reste encore indécis. En fin de contrat en 2021, il a reconnu qu’il n’y a pas encore eu de discussion entamée en vue d’une éventuelle prolongation. « J'ai un contrat et je compte l’honorer. J'ai toujours eu de bonnes relations avec le club, et quand viendra le temps de parler, nous le ferons », a confié El Pistolero. L’ancien buteur de Liverpool est privé de compétition depuis le mois de janvier à cause d’une blessure. Mais, il a récemment assuré qu’il serait d’attaque pour rejouer dès que la compétition aura repris.