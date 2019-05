Lacazette: "Le Barça ? C'est flatteur"

Le FC Barcelone va peut-être réussi le doublé Liga-Coupe du Roi, le premier titre étant déjà acquis, le second se jouera dans deux semaines contre Valence. Mais il flotte comme un parfum de révolution chez les Blaugranas, comme si le besoin de renforts était évident en vue de la saison prochaine, après la déroute d'Anfield en Ligue des champions. L'une des priorités est la quête d'un attaquant axial, pour épauler ou concurrencer Luis Suarez, et il se pourrait bien que l'heureux élu soit un Français.

Le nom d'Alexandre Lacazette circule depuis une semaine, et l'attaquant d'Arsenal a réagi à cet intérêt supposé au micro de Téléfoot. "C'est flatteur", s'est contenté de répondre celui qui vient d'être élu joueur de la saison par les supporters des Gunners, devant son compère d'attaquer Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dossier s'annonce toutefois compliqué, la presse catalane en convient. Lacazette avait été acheté 60 millions d'euros à Lyon il y a deux ans, et sa valeur a sans doute augmenté depuis. En Angleterre, on parle plutôt d'une prolongation de contrat que d'un départ pour "Laca".

Et comme le rappelle Mundo Deportivo, Lacazette est surtout une alternative en cas d'échec dans le dossier Antoine Griezmann. Pour le quotidien catalan, comme pour la Cadena Ser, le transfert serait en bonne voie et du côté de l'Atlético de Madrid, on serait déjà préparé au départ de l'international français. Une réunion, qui s'annonce décisive, est toutefois prévue pour cette semaine. "Grizi" dispose d'une clause libératoire à 120 millions d'euros, qui sera activée le 1er juillet prochain. C'est moins que ce qu'avait déboursé le Barça pour Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, pour un résultat très mitigé.

