La « voie est libre » pour le Real Madrid dans le dossier Camavinga

Eduardo Camavinga fait tourner les têtes des plus grands clubs européens. Et selon une information de Marca, le voie menant au jeune talent rennais serait désormais dégagée pour le Real Madrid. En effet, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund se seraient retirés du dossier. Le journal ajoute que le club rennais désire vendre le milieu de terrain pour 60 millions d'euros au vu du contexte économique actuel.

Le Real prêt à faire des efforts

Eduardo Camavinga est devenu le plus jeune professionnel du club breton lors de ses débuts seniors le 14 décembre 2018 à l'âge de 16 ans et d'un mois. Le Real Madrid cherche justement à rajeunir son groupe et serait disposé à faire les efforts nécessaires pour s'offrir le jeune virtuose. Les médias ibériques ont même évoqué un prêt de Camavinga à Rennes pour une saison après son transfert au Real. Rennes pourrait donc encaisser son indemnité de transfert et conserver le joueur une saison de plus. Le club rennais va-t-il se laisser convaincre ?