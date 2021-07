Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé au PSG, et il n'est pas prêt de le faire. Bien que son "plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le PSG", citation de l'intéressé dans une interview croisée entre Neymar et lui pour le magazine du club de la capitale, cette phrase a été sortie de son contexte dans les médias ce jeudi. Lorsque le Brésilien a demandé quel serait son plus grand rêve à l'attaquant français, celui-ci a rétorqué : "Pourquoi pas une nouvelle Coupe du monde". Et ce n'est que dans un second temps, face à l'insistance de son coéquipier d'attaque que Kylian Mbappé a alors avancé rêver de soulever un jour la "Coupe aux grandes oreilles".



Le Real va passer à l'attaque

Courtisé par le Real Madrid, le Parisien a essuyé un refus catégorique de sa direction. Pourtant, ce dernier aurait d'ores et déjà annoncé à son entraîneur, Mauricio Pochettino, sa volonté de ne pas prolonger dans la capitale. Et cela pose un problème énorme au PSG. A un an de la fin de son contrat, un des joueurs les plus chers de la planète pourrait alors bientôt s'engager librement avec le club de son choix. C'est la raison principale qui pourrait faire changer d'avis Nasser Al-Khelaïfi, le Président du PSG. D'autant plus que son alter-ego madrilène, Florentino Perez, a prouvé qu'il savait se montrer patient dans ce cas de figure. Le défenseur autrichien David Alaba, arrivé gratuitement cet été du Bayern Munich car en fin de contrat, en est la parfaite illustration.



Florentino Perez veut réussir un gros coup mercato

Le temps presse car sans prolongation, Kylian Mbappé pourra négocier directement avec les clubs de son choix dans quatre mois seulement. Alors qu'il se murmure que la Maison Blanche compterait passer à l'offensive fin août, le quotidien espagnol Marca affirme que le montant de la proposition atteindra les 200 millions d'euros. Une somme colossale mais toutefois disponible dans les caisses du club, renflouées par la vente de Varane et probablement par d'autres transactions à venir. Dani Ceballos, Luka Jovic ou encore Martin Odegaard devraient être transférés cet été. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que la vox populi à Madrid est forte et historiquement, les Merengues attirent les étoiles pour venir évoluer à Santiago-Bernabeu. Hormis la venue du défenseur David Alaba, le premier gros coup du Real sur le marché des transferts se fait toujours attendre.