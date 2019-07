La séance de rattrapage : Fékir arrive à Séville, Bennacer à Milan

L'info du jour



Nabil Fékir a atterri à Séville

Une page se tourne à Lyon. Nabil Fékir va bien quitter l'OL pour rejoindre le Betis Séville. Fékir est arrivé ce lundi afin de passer la visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat. Un bail de cinq ans avec à la clef le plus gros salaire jamais octroyé par le Betis, rapportent des médias locaux tels que El Desmarque et Estadio Deportivo.

L'avis de la rédaction : Annoncé à Liverpool la saison passée, puis à Naples ces derniers jours, Nabil Fékir va finalement rejoindre le Bétis Séville. Une équipe joueuse et séduisante mais qui ne disputera la prochaine Ligue des Champions. Un choix assez surprenant pour l'international français.

Les bruits de couloir



Bennacer à Milan, c'est imminent

L'AC Milan vient de réaliser une très belle pioche sur le marché des transferts. Ismaël Bennacer, champion d'Afrique avec l'Algérie et meilleur joueur de la compétition, devrait s'engager dans les prochaines heures avec les Rossoneri. Sous contrat avec Empoli jusqu'en 2021, le milieu de terrain pourrait rapporter 16 millions d'euros à son ancien club. Il serait attendu ce lundi en Lombardie pour passer la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature. Le club milanais a fait face à une rude concurrence pour le joueur formé à Arles-Avignon, avec notamment l'OL qui était fortement intéressé par le joueur, avant de lui préférer Thiago Mendes.

L'avis de la rédaction : Meilleur joueur de la CAN 2019 avec l'Algérie, Ismaël Bennacer est un joueur à suivre de près. L'ancien d'Arsenal n'a que 21 ans et sort de deux saisons pleines avec Empoli. Il connaît le football italien et il est surtout pétri de qualités. Milan vient de réaliser un joli coup.

Saint-Etienne sur Nampalys Mendy

En quête d’un milieu de terrain pour faire la paire avec Yann M’Vila dans l'entrejeu, l’ASSE a jeté son dévolu sur Nampalys Mendy. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien Niçois ne sera pas retenu par Leicester en cas d’offre suffisante et les discussions entre les deux clubs seraient en bonne voie, à en croire Sky Sports. Une somme de 4 millions d’euros a récemment été évoquée dans la presse anglaise.

L'avis de la rédaction : La Ligue 1 connaît très bien Mendy. Son passage à Nice a laissé beaucoup de beaux souvenirs. A 27 ans, Mendy a encore de belles années devant lui. Il constituerait un renfort de choix pour les Verts, engagés en Ligue Europa.

Bensebaini avec Thuram à Gladbach ?

Après entre autres Mexer, Hatem Ben Arfa et Benjamin André, un autre titulaire de Julien Stephan pourrait quitter le Stade Rennais. A en croire Kicker, Monchengladbach, qui a déjà attiré Marcus Thuram, aurait désormais en tête de recruter Rami Bensebaini, parmi les Algériens les plus en vue lors du sacre des Fennecs à la Coupe d’Afrique des Nations. Le club breton réclamerait 10 millions d’euros pour leur latéral gauche.

L'avis de la rédaction : Bensebaini vient de sortir d'une très belle CAN et sa cote ne cesse de grimper. Il est jeune (24 ans) et va intéresser d'autres clubs européens plus huppés. Rien ne sert de se précipiter.

Ben Yedder, option crédible pour Manchester United ?

L’intéressé ne s’en était pas caché en début de mercato : Wissam Ben Yedder a des envies d’ailleurs. Le FC Séville semble d’ailleurs avoir anticipé son départ en recrutant Luuk de Jong. Et s’il a un temps été évoqué du côté du Barça, la piste la plus chaude pour l’international tricolore mène désormais à Manchester United. A en croire Sky Sports, les Red Devils, après avoir envisagé la solution Pierre-Emerick Aubameyang, en aurait fait l’une de leurs priorités en cas de départ de Romelu Lukaku, courtisé par l’Inter Milan. Les Mancuniens seraient d’autant plus intéressés que sa clause libératoire s’élève à seulement 40 millions d’euros.

L'avis de la rédaction : Les Red Devils serait l'endroit idéal pour confirmer même si on pense que La Liga est le championnat le plus en adéquation avec ses qualités.

C'est officiel

Nantes fait signer Mehdi Abeid

Les Canaris recrutent un champion d'Afrique 2019. En fin de contrat avec Dijon, Mehdi Abeid s'est engagé ce lundi en faveur du FC Nantes. Le milieu de terrain international algérien, tout juste sacré champion d'Afrique avec les Fennecs, s'est engagé pour trois ans avec les Canaris. L'arrivée d'Abeid, qui est la sixième recrue des Jaune et Vert (après Lafont, Appiah, Wagué, Ndilu et Coco), pourrait faciliter le départ de Valentin Rongier, suivi par l'OM et le FC Porto.

Brahimi signe au Qatar !

ياسين إبراهيمي يجري الفحص الطبي

اجرى الدولي الحزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب.

إبراهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الرهيب عقب التوقيع.

Yacine Brahimi conducted a medical examination pic.twitter.com/osgg3QbdeY — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 22, 2019

Tout juste auréolé de la Coupe d'Afrique des Nations, Yacine Brahimi (29 ans) s'est envolé au Qatar pour s'engager avec Al-Rayyan, quatrième du dernier championnat local. Le milieu offensif algérien était en fin de contrat avec le FC Porto, ou il a passé 5 ans, et remporté 1 titre de champion du Portugal. Courtisé par plusieurs clubs européens, le natif de la région parisienne a décidé de tenter une aventure plus exotique. Il retrouvera sur place l'ancien défenseur du FC Séville, Gabriel Mercado. La durée du contrat n'a pas été précisé.

Marcus Thuram s'engage avec le Borussia Monchengladbach

Sichert euch jetzt bis zum 31.07. online und im FohlenShop den Gratis-Flock unserer neuen Nummer 🔟, @MarcusThuram! 🔥🙌 https://t.co/I9mQI9VN1C pic.twitter.com/gWG6praIey — Borussia (@borussia) July 22, 2019

Un temps annoncé dans le viseur de l'OM, Marcus Thuram va finalement rejoindre le championnat allemand. Après une saison à 13 buts du côté de Guingamp, l'attaquant international espoirs, formé à Sochaux, s'est engagé jusqu'en 2023 avec Mönchengladbach. "Nous sommes très heureux d'avoir pu recruter Marcus. C'est un attaquant rapide, robuste et dangereux qui s'intègre très bien dans notre équipe et nous sommes certains qu'il s'adaptera bien à la Bundesliga", a déclaré le directeur sportif du Borussia, Max Eberl. Le montant du transfert n'a pas été communiqué. Le fils de Lilian Thuram portera le n°10.