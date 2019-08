La séance de rattrapage : Dembélé veut rester au Barça, Dubois prolonge

L’INFO DU JOUR

Le dossier Neymar et le casse-tête Dembélé !

Pendant que le FC Barcelone tente de faire revenir Neymar, Ousmane Dembélé se retrouve indirectement mêlé aux négociations entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel en tête, souhaitant pouvoir l'enrôler pour remplacer la star brésilienne. Sauf que l'attaquant formé au Stade Rennais souhaite lui rester en Catalogne. Sollicité par Téléfoot, l'agent de l'international tricolore a une nouvelle fois répété que son client n'envisageait par un seul instant de tourner le dos aux Blaugranas. "Ousmane reste à 100% à Barcelone. Aucune chance pour qu'il parte. Il veut et va s'imposer à Barcelone", a déclaré Moussa Sissoko.



Les bruits de couloir





La Roma revient à la charge pour Lovren

Dejan Lovren ne sera pas retenu par Jürgen Klopp, le manager du Liverpool FC. Le défenseur central arrivé de Southampton à l'été 2014 serait même poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, et différentes options se dessinent. Un temps envoyé du côté de l'AC Milan, et plus récemment au Bayer Leverkusen, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais aurait désormais une nouvelle opportunité en Serie A. D'après le Corriere dello Sport, l'AS Rome songerait désormais à faire venir le Red en son sein, après avoir tourné le dos à l'hypothèse de signer le Bianconero Daniele Rugani.



L’avis de la rédac’ : La Roma est une équipe en reconstruction après une saison décevante. Il y a fort à parier que le club de la Louve se réveille cette saison. Avec son statut de champion d'Europe avec Liverpool, Lovren peut arriver en position de force au sein du club et jouer un rôle essentiel.



Llorente prend la direction de Naples

En quête d'un attaquant supplémentaire depuis plusieurs semaines, Carlo Ancelotti, manager du SSC Naples, le voeu devrait enfin être exaucé. C'est en tout cas ce qu'avance le Corriere dello Sport, certain que les Partenopei s'apprêtent à accueillir Fernando Llorente, vétéran espagnol de 34 ans libre de tout engagement depuis le 1er juillet dernier. L'ancien Spur de Tottenham a ces derniers temps été envoyé du côté de l'AC Milan, de Manchester United, de l'Inter Milan, de l'Athletic Bilbao, de la Lazio de Rome ou de l'Atalanta Bergame. Si d'aventure les Napolitains accueillaient effectivement l'intéressé, cela pourrait signifier la fin de la piste menant à Mauro Icardi (Inter Milan).

L’avis de la rédac’ : Après LaLiga et la Premier League, direction la Serie A pour Llorente ? Au sein d'un championnat rugueux et tactique, Llorente pourrait avoir un mal fou à s'épanouir. A Tottenham, tout n'est pas rose mais le coach en place lui fait confiance de temps à autres.

Mariano va-t-il rebondir à Séville ?

La fin de mercato approche et Mariano reste un joueur du Real Madrid. L'ancien Lyonnais ne compte absolument pas pour Zinédine Zidane qui ne lui donne aucun temps de jeu. Et si l'attaquant aimerait rester, il pourrait ne pas être insensible à l'intérêt de Monchi et du FC Séville. La saison dernière déjà, le club andalou avait cherché à le recruter. Cette fois, avec notamment l'arrivée de Jovic en plus de Benzema, Mariano sait qu'il ne jouera pas. Ce qui pourrait influer sur son choix.

L’avis de la rédac’ : Il y a une vraie place à prendre au sein de l'attaque andalouse depuis le départ de Ben Yedder. Mariano connaît bien LaLiga et son profil collerait bien au club.

Icardi parti pour rester ?

Mauro Icardi et Wanda Nara, sa femme et représentante, auraient tout récemment rencontré Steven Zhang, le président milanais, et le directeur sportif Giuseppe Marotta. Au cours de cette entrevue, le clan Icardi aurait fait part à ses interlocuteurs son souhait de ne pas quitter l'Inter. C'est à n'y plus rien comprendre... Reste à savoir si la direction du club acceptera ce nouveau revirement, quitte à passer pour le jouet de la girouette Icardi auprès des tifosi. Surtout, d'un point de vue purement sportif, Antonio Conte ne semblait pas avoir intégré l'Argentin dans ses plans, en témoigne le recrutement de Romelu Lukaku (Manchester United), appelé à épauler Lautaro Martinez aux avant-postes. Et quid alors d'Alexis Sanchez, qui serait attendu prochainement du côté de Giuseppe-Meazza ?

L’avis de la rédac’ : Icardi s'est mis dans une situation très compliquée à gérer. Rester à l'Inter Milan semble impossible, d'autant plus après l'arrivée de Lukaku. L'attaquant argentin doit partir et vite.

C'EST OFFICIEL

Dubois prolonge avec Lyon

L’OL a annoncé mercredi la prolongation de contrat de Léo Dubois, pour deux saisons supplémentaires. Le latéral droit (24 ans), arrivé libre en provenance du FC Nantes en juin 2018, est désormais lié aux Gones jusqu’en 2024. "L’Olympique Lyonnais se félicite de l’engagement sur le long terme de Léo Dubois, confirmant la confiance mutuelle entre l’institution et l’international français", indique le club rhodanien dans un communiqué.