La séance de rattrapage : Ben Arfa bientôt avec Rami et Luiz Gustavo ?

L’INFO DU JOUR



Rami avant Luiz Gustavo et Ben Arfa au Fener ?

Et non, ça n’est pas une blague : ces trois joueurs pourraient bien porter le maillot de Fenerbahçe au début du mois de septembre. Déjà en tête du championnat après avoir fait tomber l’Istanbul BB, l’un des nombreux clubs d’Istanbul est sur le point de recruter Adil Rami. Licencié par l’OM, le défenseur central français aurait déjà passé sa visite médicale et l’officialisation de son arrivée ne serait qu’une question d’heures.

Aucun problème du côté de la visite médicale d’Adil Rami. Le joueur et son agent sont actuellement avec nos dirigeants.



Officialisation imminente ! pic.twitter.com/Qmx9dE4Qur — Fenerbahçe France 🇫🇷 (@Fenerbahce__FR) August 26, 2019





Les coéquipiers de Mauricio Isla pourraient également voir Luiz Gustavo les rejoindre d’ici la fin du Mercato. Selon La Provence, l’OM aurait refusé une première offre de 5,5 M€ mais le Fener pourrait revenir à la charge et une indemnité de 8 M€ pourrait faire céder les Olympiens. Un départ qui pourrait permettre aux Marseillais de foncer sur le dossier Valentin Rongier (Nantes).



Enfin, c’est un ancien Marseillais qui pourrait aussi les rejoindre. Selon La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe aurait effectué une offre auprès d’Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat depuis son départ de Rennes. Un bail de trois saisons à 2,5 millions d’euros nets par saison aurait été proposé à ses représentants. Plusieurs clubs italiens et Le Havre notamment restent toutefois attentifs à la situation du milieu offensif de 32 ans.



L’avis de la rédac’ : La perspective de voir ces trois joueurs évoluer sous le même maillot est plutôt amusante. A voir toutefois leur état physique car si Luiz Gustavo a déjà joué avec Marseille cette saison, sans être transcendant, Ben Arfa et Rami n’ont plus disputé de matchs officiels ou amicaux depuis la fin de la saison passée…

Les bruits de couloir



Cabaye va retrouver la France

Yohan Cabaye est sur le point de retrouver la Ligue 1 et deux autres internationaux français après Mathieu Debuchy et Yann M’Vila ! En effet, L’Equipe annonce que le milieu de 33 ans est sur le point de s’engager avec l’AS Saint-Etienne. Libéré par Al-Nasr (Emirats Arabes Unis), l’ancien Lillois et Parisien n’a plus joué en match officiel depuis janvier dernier. Contacté par les Verts il y a plusieurs semaines, Cabaye aurait consenti à d’importants efforts financiers pour relancer sa carrière dans le Forez.



L’avis de la rédac’ : Saint-Etienne s’est fait une spécialité de relancer des internationaux français. L’arrivée de Cabaye renforcerait encore un peu plus l’entrejeu stéphanois où M’Vila, Jean-Eudes Aholou et Zaydou Youssouf sont déjà présents. Une bonne nouvelle pour Ghislain Printant qui va disposer d’une ressource de qualité supplémentaire.



Première recrue lorientaise pour l'OGC Nice ?

Alexis Claude-Maurice n’a pas attendu pour rien ! Selon Nice-Matin, le milieu offensif de Lorient pourrait passer sa visite médicale ce mardi avec l’OGC Nice, qui vient enfin d'être vendu à Ineos et son président, Jim Ratcliffe. Les Aiglons et Lorient seraient tombés d’accord au sujet d’une indemnité avoisinant les 15 M€.

Accord de principe Nice/Lorient pour Claude-Maurice. Visite médicale à venir, demain probablement. ACM attendu en tribune pour Nice - OM. #mercato — Vincent Menichini (@v_menichini) August 26, 2019



L’avis de la rédac’ : La première recrue de Nice viendra donc vraisemblablement de Lorient. Et elle est de qualité, comme l’atteste son prix d’achat. Claude-Maurice tentera de passer un cap au Gym mais bonne nouvelle pour lui : vu la pauvreté du secteur offensif dont dispose Patrick Vieira, il devrait rapidement avoir du temps de jeu pour montrer ses qualités à son nouveau coach.

Rodrigo enfin à l’Atlético ?

Attendu depuis plusieurs jours désormais, le transfert de Rodrigo vers l’Atlético devrait enfin être entériné. AS annonce que le Valence CF aurait accepté l’offre de 60 M€ des Colchoneros qui devraient eux enfin laisser filer Angel Correa vers l’AC Milan. Valence va-t-il profiter de cette manne financière pour s’attaquer au cas Florian Thauvin ? Réponse dans les prochains jours.

L’avis de la rédac’ : Excellent buteur, travailleur et expérimenté : Rodrigo possède toutes les qualités pour réussir à l’Atlético Madrid. Des Madrilènes qui avaient absolument besoin d’un joueur supplémentaire en attaque pour être compétitifs en Liga comme en Europe.



C’est officiel



Retour aux sources pour Joris Gnagnon

Un après son départ vers le Séville FC contre 15 M€, Joris Gnagnon est prêté pour une saison sans option d’achat au Stade Rennais. « C’est un enfant de la maison, issu du centre de formation, un amoureux du Stade Rennais. Joris a gardé un contact permanent avec tout le monde et a suivi le parcours du club la saison passée », a déclaré Olivier Létang, le président du club breton sur le site officiel du club. Le leader de L1 après trois journées se renforce avec le défenseur central de 22 ans, qui n’a disputé que 7 rencontres de Liga la saison passée avec les Andalous.



Amiens recrute un ancien international Espoirs italien

Amiens vient d’annoncer l’arrivée d’Arturo Calabresi, prêté une saison avec une option d’achat de 2,5 M€. Capable d’évoluer au poste de latéral droit, le solide joueur de 23 ans est également très à l’aise en central dans une défense à trois. La saison passée, le natif de Rome a disputé 18 matchs de Serie A avec Bologne.

Le défenseur italien, Arturo Calabresi s'est engagé aujourd'hui avec l'@AmiensSC .



Il est prêté une saison, avec une option d'achat, par le club de @BfcOfficialPage .



Arturo Calabresi portera le numéro 3.



Benvenuto ! pic.twitter.com/ZdIkkEtUSK — Amiens SC (@AmiensSC) August 26, 2019