Kasper Schmeichel à Nice, ça se précise

L’OGC Nice est en passe de signer un très grand coup sur le marché des transferts. Le club azuréen devrait pouvoir accueillir dans ses rangs l’excellent gardien danois, Kasper Schmeichel. La piste avance bien et pourrait déboucher sur un dénouement positif très prochainement.

Leicester doit trouver un remplaçant à Schmeichel

Selon une information de L’Equipe, le dernier rempart de Leicester City serait d’accord pour s’engager avec les Aiglons. Il attendrait juste que les Foxes lui trouvent un remplaçant pour pouvoir faire ses bagages et s’envoler pour le Sud de la France. C’est la condition à son départ et qui serait gratuit comme le stipule une clause dans son contrat.



Schmeichel (35 ans) serait assurément une recrue de choix pour le Gym. Le 5e du dernier exercice de la Ligue 1, et qui sera appelé à disputer l’Europa Conférence League la saison prochaine, ne pouvait pas rêver mieux pour assurer la succession de Walter Benitez dans la cage. Après six ans passés chez les Aiglons, le portier argentin a pris la direction du PSV Eindhoven cet été.