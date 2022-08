Kalimuendo explique pourquoi il est parti de Paris

Malgré une pré-saison prometteuse avec le Paris Saint-Germain - 2 buts inscrits lors de la tournée estivale au Japon -, Arnaud Kalimuendo a fait le grand saut en rejoignant le Stade Rennais. Déjà auteur de deux saisons abouties à Lens en prêt, l'attaquant formé dans la capitale a tout simplement souhaité trouver un projet correspondant à ses aspirations, en termes de temps de jeu et d'ambitions collectives.

Kalimuendo : "Je souhaitais avoir des conditions que je ne pouvais pas avoir à Paris"

« C’est mon père qui m’a parlé de l’intérêt du Stade Rennais, a confié le titi parisien. J’étais très flatté. Cela fait plusieurs saisons que je suis ce club. Quand l’équipe s’est présentée, je n’ai pas eu de doute. Je n’ai pas hésité à venir. Je voulais pouvoir jouer, continuer mon développement, jouer la Coupe d’Europe. Rennes me proposait tout cela".

Kalimuendo, qui avait également des touches en Angleterre (Leeds notamment), estime que l'horizon était bouché au Paris Saint-Germain. "C’est la meilleure décision que je pouvais prendre, a-t-il continué lors de sa présentation officielle, ce mardi. Je souhaitais avoir des conditions que je ne pouvais pas avoir au PSG. Il y a de très grands joueurs là-bas et on apprend de leur professionnalisme, sur et en-dehors du terrain », a conclu le jeune attaquant (20 ans).