Juventus : Un échange Dembélé-Pjanic ?

Le Barça pas emballé par l'échange

Depuis plusieurs semaines déjà, le Bosnien Miralem Pjanic est annoncé comme potentielle future recrue du FC Barcelone. Mais, ce transfert est tout sauf bouclé. De nombreux points restent à éclaircir. Comme la nature du deal, et la contrepartie qu’offrirait le club blaugrana à la Juventus de Turin. Les deux clubs continuent de discuter et parmi les options évoquées par la direction piémontaise ça serait la venue d’Ousmane Dembélé à Turin. L’attaquant français ne fait plus vraiment partie des plans des Catalans etC'est ce que révèle ce lundi le quotidien El Mundo Deportivo.



Les champions d’Espagne sont très intéressés par Pjanic, mais il n’est pas sûr cependant qu’ils acceptent de céder leur ailier tricolore pour obtenir ses services. L’ancien Rennais a une valeur marchande qui est légèrement supérieure à celle de l’ancien lyonnais (d'après le site transfermarkt). S’il n’y a pas de somme versée par les Turinois pour compléter la transaction, il y a peu de chances pour que le troc aboutisse. Le dossier reste donc très flou. Mais, ce qui est certain, c’est que les deux clubs ont encore tout le temps nécessaire pour essayer de se rapprocher et trouver un accord. La période des mouvements estivaux ne fait que commencer.

La superbe demi-volée de Pjanic :