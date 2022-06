Di Maria est un joueur libre après avoir quitté le Paris Saint-Germain et a parlé avec Barcelone et la Juventus. La Juventus semblait être en pole position pour recruter l'Argentin, mais l'intérêt du FC Barcelone est apparu et a apparemment fait tourner la tête de Di Maria - on pense que le joueur de 34 ans préférerait un transfert en Espagne plutôt qu'en Italie. Ces derniers temps, cependant, il semble que l'intérêt du FC Barcelone se soit quelque peu refroidi et que la Juventus soit à nouveau en pole position.

"Di Maria en Italie, ce serait comme Maradona", a déclaré Buffon à La Gazzetta dello Sport. "Aujourd'hui, la Serie A est pauvre techniquement et Angel a de la qualité à revendre. Il bat ses adversaires avec facilité, il est décisif devant le but, il donne des passes décisives et remplit plusieurs rôles. C'est un footballeur complet".



Et Buffon sait de quoi il parle quand il s'agit de la Serie A. Le joueur de 44 ans joue actuellement avec Parme, mais il a connu une longue et riche carrière - il a commencé avec Parme avant de passer 17 ans à Turin avec la Juventus. Il a ensuite passé une saison au PSG avant de revenir pour deux autres années à la Juventus, puis de réintégrer Parme en 2021. Il compte 176 sélections dans l'équipe nationale italienne.