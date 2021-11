Les responsables de la Juventus de Turin ont l’intention de s’offrir un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato. Mais, étant à court de liquidités, ils comptent dégraisser auparavant en se séparent de l’un de leurs sociétaires. Et l’élément le plus à même de quitter le Piémont dès le début du mois de janvier c’est Aaron Ramsey, si l’on en croit ce que rapporte le site italien de Goal.

La Juventus attend une offre anglaise

L’international gallois n’entre pas du tout dans les petits papiers de Massimiliano Allegri, le coach bianconero. C’est pourquoi il figure en tête de la liste des joueurs à transférer. Son contrat expire en juin 2023 et il perçoit un salaire de 7M€ par an. Les décideurs piémontais n’envisagent pour l’instant pas de résiliation de contrat. Ils espèrent qu’une écurie de Premier League se positionne pour mettre la main sur l’ancien Gunner. Manchester United était intéressé un temps par Ramsey avant de se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son entrejeu.