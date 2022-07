"Pogba revient à la maison"

Cinq ans après son départ, Paul Pogba est de retour au bercail. Le champion du monde français a été présenté cette semaine par la Juventus, où il tentera de relancer sa carrière en vue de la Coupe du Monde au Qatar l'hiver prochain. Pour son entraîneur Massimiliano Allegri, le milieu de terrain est arrivé dans un état d'esprit idéal.

« Paul (Pogba) est arrivé avec la bonne attitude, avec la volonté et la détermination de revenir et de jouer au niveau, ce qu'il n'a pas pu faire lors de sa dernière saison à Manchester United, a expliqué le technicien devant la presse. Il est revenu à la maison, à la Juventus. Et je pense qu'il peut beaucoup nous apporter, surtout physiquement et techniquement, car il est un cran au-dessus des autres.