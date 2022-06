Après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain puisque son contrat qui court jusqu'au 30 juin prochain ne sera pas prolongé par le club de la capitale française. L'Argentin a anticipé la chose et est en discussion avec la Juventus. Gourmand, l'international de 34 ans a toutefois de fortes exigences salariales.



Et c'est sur ce point précis que tournent les négociations. Comme le révèle la Gazzetta dello Sport, les deux parties tentent de s'accorder sur le sujet, avec chacun des objectifs et des contraintes bien précises. Si l'ambition d'Angel Di Maria est d'être aussi bien payé qu'à Paris, avec un salaire avoisinant les 7,5 millions d'euros net par saison, la contrainte est forcément côté Juve. Le club ne peut pas se permettre de folles dépenses.

Di Maria a le choix

Le média italien explique ainsi que la Vieille Dame envisage deux options à proposer au joueur. Soit un contrat de deux ans qui offrirait au club bianconero de bénéficier d'avantages fiscaux en lien avec le fameux Decreto Crescita, et qui en conséquence lui permettrait d'offrir le salaire souhaité par Di Maria. Soit un contrat d'un an, option souhaitée par l'ancien du PSG, mais avec un salaire moindre (la somme de 5 à 6 M€ est évoquée). Des bonus permettraient éventuellement d'atteindre les 7,5 M€.