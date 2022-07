Annoncé « transférable » et non retenu pour la tournée aux Etats-Unis, Adrien Rabiot ne semblait plus avoir d’avenir du côté de la Juventus. Mais, dans le football, la vérité d’un jour diffère souvent celle du lendemain. L’international tricolore se trouve de nouveau dans les petits papiers du staff bianconero. La blessure de son coéquipier et compatriote Paul Pogba a changé la donne le concernant.

Rabiot profite de l’absence de Pogba



Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la potentielle indisponibilité de "La Pioche" pendant plusieurs mois a amené la direction de la Juventus à revoir sa position concernant l’ancien Parisien. Ainsi, et si l’on en croit L’Equipe, il n’est désormais plus question de le laisser partir. Massimiliano Allegri ne veut pas se retrouver à court de solutions en milieu de terrain, surtout qu’il a déjà libéré le Gallois Aaron Ramsey.



La durée d’absence de Pogba reste méconnue. Cela dépendra de l’option qu’il choisira pour soigner la blessure qu’il a contractée au ménisque. Il peut décider de se contenter de l’ablation du morceau endommagé, auquel cas il peut revenir dans deux mois maximum mais avec un risque de rechute à terme. Ou alors, il privilégierait la consolidation de la zone touchée, mais avec une réhabilitation plus longue. Dans le cas échéant, il y aurait en revanche de fortes chances pour qu’il rate la Coupe du monde 2023 au Qatar. Le choix est cornélien et il en est le seul décideur.