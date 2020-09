Sami Khedira ne devrait pas faire de l’effectif de la Juventus cette saison. N’entrant pas du tout dans les plans d’Andrea Pirlo, le nouveau coach de l’équipe, le milieu de terrain allemand devrait être libéré de ses engagements par la direction bianconera. C’est ce que révèle Goal Italie, sans préciser si l’ancien du Real Madrid va bénéficier ou pas d’une indemnisation pour le reste de son contrat. Son bail dans le Piémont n’expirant que dans un an.

Khedira sur une pente descendante

Âgé de 33 ans, Khedira joue à la Juve depuis 2015. Titulaire lors de ses trois premières années au club, le champion du monde 2014 a perdu sa place à partir de l’exercice 2018/19. Son rendement a décliné, et il a aussi été pénalisé par plusieurs soucis physiques et des passages sur le billard. Sa dernière apparition avec la Vieille Dame remonte au 12 juin dernier face à l’AC Milan pour le compte de la Coupe d’Italie.