Cristiano Ronaldo ne veut plus jouer sous le maillot de la Juventus Turin. Cela a été confirmé ce vendredi par l'entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, à la veille de la seconde journée de Serie A et du match face à Empoli (samedi, 20h45). Une rencontre que ne disputera pas le quintuple Ballon d'Or. Allegri a révélé quelques détails d'une discussion avec son joueur. "Ronaldo ne s'est pas entraîné ce matin. En parlant avec lui hier, il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de rester à la Juventus et il l'a communiqué à ses coéquipiers ce matin. C'est pourquoi il ne sera pas appelé demain. Ronaldo doit être remercié pour ce qu'il a fait, également en tant qu'exemple pour nos jeunes. Il faut maintenant continuer et avancer (...) Avec l'absence de Cristiano, ils auront encore plus de responsabilités", a jugé le natif de Livourne.

Manchester United entre dans la course

Alors qu'on pouvait penser que Manchester City était la seule véritable option pour Ronaldo, ce vendredi a offert un retournement de situation. Par la voix d'Ole Gunnar Solskjær, Manchester United a reconnu se placer pour un possible retour de Ronaldo, ancien élément des Red Devils entre 2003 et 2009. "Je ne veux pas trop spéculer - c'est une légende de ce club, le plus grand joueur de tous les temps. J'ai eu la chance de jouer avec lui, de l'entraîner... c'est un être humain formidable", a-t-il affirmé.

Surpris par le départ confirmé de Ronaldo, Solskjaer a développé son opinion quelques minutes plus tard lors de la conférence de presse, ouvrant la porte à une possible arrivée du natif de Funchal. "Nous avons toujours eu une bonne communication. Bruno (Fernandes, ndlr) lui a parlé. Il sait ce que nous ressentons pour lui, s'il devait partir un jour, il sait que nous sommes là." Selon des informations de Sky Sports, Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, serait en contact avec Manchester United depuis jeudi soir pour le retour éventuel du joueur.