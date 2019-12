Incapable de s’imposer au sein du club intériste, l’international aurivede Gabriel Barbosa a multiplié les prêts depuis 2017 afin de retrouver du temps de jeu et aussi de la confiance. Le dernier club à avoir bénéficié de ses services c’est le Flamengo. Et au sein de cette formation, l’attaquant de 23 ans s’est totalement relancé, signant la bagatelle de 43 buts en 59 apparitions et participant également à la conquête de la Copa Libertadores. À la suite de cette renaissance, il était question que l’ancien prodige de Santos soit transféré définitivement vers les Mengao. Mais, ce n’est pas vers quoi on semble se diriger d’après ce qu’a déclaré Giuseppe Marotta, le directeur général des Nerazzurri. Au micro de Globe Esporte, ce dernier a déclaré : « Nous sommes ouverts à toute éventualité. Mais nous ne sommes pas encore parvenus à un accord (pour le transfert définitif) ». Gabigol est donc toujours la propriété du leader de la Serie A, mais il n’y a pas le feu au lac puisque Flamengo a encore un mois pour conclure l’opération.