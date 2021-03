Déjà évoquée à plusieurs reprises, la situation financière de l'Inter Milan inquiète à nouveau. Quelques semaines après de premiers remous concernant le paiement du transfert d'Achraf Hakimi (même si les Merengue ont démenti l'information) au Real Madrid voilà que le même problème se renouvelle dans le dossier Romelu Lukaku. Un paiement de 5 M€ n'aurait pas été viré à temps et Manchester United attendrait désormais une compensation.



Transféré en 2019 de United vers l'Inter, Lukaku avait couté la bagatelle de plus de 85 M€ au club nerazzurro. Sur cette somme, l'Inter doit encore 50 M€ aux Red Devils. Et Milan a donc "loupé" le versement d'un bonus de 5 M€. Selon la Gazzetta dello Sport, le contrat passé entre les deux parties stipule qu'en cas de manquement, l'Inter doit payer une pénalité.

Martinez pour compenser ?

Toujours d'après le média transalpin, Manchester United aurait proposé que Lautaro Martinez ou Milan Skriniar soit transférés à Old Trafford afin de régler la note totale. L'Inter n'a évidemment pas donné suite à cette suggestion puisque les deux hommes sont des éléments incontournables de l'équipe régulièrement alignée par Antonio Conte.