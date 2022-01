Inter Milan : Gosens rejoint le club

Heracles Almelo." L'ailier allemand est prêté aux Nerazzurri avec obligation de rachat sous certaines conditions ", précise le communiqué officiel de l'Inter.



"Je suis arrivé dans l'une des plus grosses équipes d'Europe"

Ce club m'a donné l'opportunité de jouer en Serie A et la confiance nécessaire pour grandir en tant que joueur et surtout en tant qu'homme. Dès la première minute, j'ai tout donné pour ce maillot et Bergame sera toujours une ville spéciale pour moi et ma famille. J'ai vécu des expériences incroyables ici, trouvé des amis pour la vie et mon fils est né ici aussi ! Alors merci aux fans qui m'ont toujours soutenu, merci aux coéquipiers qui m'ont aidé à grandir à chaque séance d'entraînement, merci au staff qui m'a fait confiance et merci au club qui m'a donné l'opportunité de jouer dans cette grande ligue. Cependant, dans le football, il y a des possibilités qui ne se présentent qu'une seule fois et c'est pourquoi je suis très heureux de signer à l'Inter !", a-t-il écrit.

C'est une grande fierté car je suis arrivé dans l'une des plus grosses équipes d'Europe, je suis trop content d'être ici et j'ai très envie de débuter", a-t-il expliqué. Il devrait être, dans un premier temps, une doublure d'Ivan Perisic, titulaire sur l’aile gauche en tant que piston. En revanche, le Croate âgé de 33 ans est en fin de contrat en juin et n'a toujours pas prolongé avec l'Inter, ce qui pourrait faire de Gosens un titulaire à terme.



Le piston international allemand de la DEA a rejoint ce ce jeudi soir l'effectif des champions d'Italie en titre, l'Inter Milan. C'est sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros que le joueur âgé de 27 ans s'est engagé jusqu'en 2026 en faveur de la formation entraînée par Simone Inzaghi, qui figure en tête de la Serie A avec 4 points d'avance sur l'AC Milan. Le profit est conséquent pour l'Atalanta Bergame qui avait recruté Gosens en 2017 pour la somme d'1 million d'euros en provenance de l'Blessé aux ischios depuis octobre dernier, Gosens pourrait retrouver les terrains le mois prochain. Il a confié sa joie d'effectuer ce mouvement dans un long message posté sur son compte Instagram. "Au micro de la chaîne officielle de sa nouvelle équipe, Inter TV, Gosens a confirmé sa satisfaction :